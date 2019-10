Christina Milian enceinte : solaire et déchaînée avec Kendji Girac

Comme New York, Londres, Milan et Paris, Casablanca a sa Fashion Week... ou plutôt son Fashion Show ! Christina Milian en a découvert la ferveur. La compagne de M. Pokora et future maman de leur petit garçon a chanté et dansé au Maroc avec Kendji Girac et les mannequins...

La 15e édition du Casa Fashion Show s'est déroulée du jeudi 10 au samedi 12 octobre 2019. L'événement le plus attendu du week-end, le défilé Casa Fashion Show automne-hiver 2019-2020, a eu lieu samedi soir à l'hôtel Sofitel Casablanca. Il a été animé par les chanteurs Christina Milian et Kendji Girac.

Comme Gims et Vitaa au mois d'avril, Christina et Kendji ont chanté au Casa Fashion Show et permis aux mannequins de défiler en musique. La compagne de M. Pokora, enceinte de son deuxième enfant et vêtue d'une ravissante robe jaune, s'est éclatée sur scène. Elle a immortalisé sa participation au show par un selfie vidéo avec Kendji.

Christina Milian a également profité de son déplacement à Casablanca pour faire du tourisme. Elle a découvert la ville marocaine avec sa fille aînée, Violet (7 ans, née de sa relation avec le producteur de musique The-Dream).