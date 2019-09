M. Pokora : Comment il s'est organisé pour la naissance de son fils...

Beau-papa de la fille de Christina, Violet (9 ans née de son union avec le rappeur The-Dream), M. Pokora et la chanteuse américaine de 38 ans ont fêté le 26 septembre leurs anniversaires. Nés le même jour, chacun des deux amoureux a publié une déclaration l'un à l'autre. Ainsi, M.Pokora a écrit à "sa jumelle" qui est pour lui "une bénédiction" tandis que l'interprète de When You Look At Me a souhaité un joyeux anniversaire à son chéri en expliquant : "Avec mon jumeau d'anniversaire, quand nous avons appris que nous attendions un bébé depuis 2 mois, lors de la 2ème année de cette belle histoire d'amour..." Pour finir, l'artiste rajoute que son chéri est son "homme sexy". Et on est assez d'accord...