M. Pokora papa : sortie sans bébé avec Christina Milian et Violet

M. Pokora devient de plus en plus américain. Après avoir regardé le Super Bowl en direct à la télévision – d'ailleurs avec son fils Isaiah dans les bras –, le chanteur français s'était rendu au match hommage à Kobe Bryant avec son ami Tony Parker.

Christina Milian et M. Pokora sont devenus parents du petit Isaiah le 20 janvier 2020. "Ce que j'ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer, rêver. Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d'être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu'il m'arrive dans cette vie", confiait-il au moment de la naissance.