LeBron James, "le coeur brisé", promet de poursuivre l'héritage de Kobe Bryant

La mort de Kobe Bryant (41 ans) et de sa fille Gianna (13 ans) dans un accident d'hélicoptère survenu le 26 janvier 2020 sur les hauteurs de Calabasas, dans la banlieue de Los Angeles, a secoué la planète entière. Beaucoup n'arrivent toujours pas à réaliser que l'ancien basketteur à la carrière incroyable n'est plus de ce monde. La dure réalité est pourtant bien là.

LeBron James ne se trouvait pas à Los Angeles lorsqu'il a appris la tragique disparition de son ami et de sa fille. La star des Lakers rentrait de Philadelphie où son équipe s'est fait battre samedi 25 janvier, mais il avait eu Kobe Bryant au téléphone dans la matinée du 26 janvier. Lors d'une intervention en conférence de presse le samedi, LeBron James avait confié toute son admiration pour celui qu'il considérait comme son frère, alors qu'il venait de lui passer devant dans le classement des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA (33 655 points inscrits contre 33 643). Filmé en larmes et en plein désarroi à son arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles, LeBron James a mis plusieurs heures avant de trouver la force de s'exprimer.

C'est finalement dans la journée du 27 janvier que "King James" a publié un message très attendu sur sa page Instagram, suivie par plus de 57 millions d'abonnés. "Je ne suis pas prêt, mais voilà. Mec, je suis là à essayer d'écrire quelque chose pour ce message, mais à chaque fois que j'essaye, je commence à pleurer en pensant à toi, ma nièce Gigi [le surnom que Kobe Bryant et ses proches donnaient à Gianna, NDLR], et à l'amitié, le lien, la fraternité que nous partagions !, a-t-il débuté. J'ai entendu ta voix avant de quitter Philly dimanche matin pour rentrer à Los Angeles. Jamais je ne me serais douté que cette conversation serait la dernière. WTF !! J'ai le coeur brisé et je suis dévasté, mon frère. Bon sang, je t'aime, mon frère."

Également très proche de Vanessa, la femme de Kobe Bryant, et de leurs filles, LeBron James n'a bien sûr pas manqué d'avoir quelques mots pour elles. "Mon coeur va à Vanessa et aux enfants", a ajouté le basketteur de 35 ans, promettant de continuer à faire vivre la mémoire de son ami. "Je promets que je vais poursuivre ton héritage ! Tu signifies tellement pour nous, surtout ici", a-t-il écrit. À chaque fois qu'il jouera sur le parquet du Staples Center et qu'il portera le maillot des Lakers, LeBron James pensera à Kobe Bryant qui a fait la fierté de Los Angeles durant vingt ans, de 1996 à 2006.