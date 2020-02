M. Pokora, papa poule : Gros câlin avec son fils Isaiah devant le Super Bowl

M. Pokora semble profiter à fond de cette période passée aux États-Unis, à Los Angeles avec Christina Milian, leur tout jeune fils et sa belle-fille Violet (9 ans), issue d'une relation passée. Il reviendra bientôt en France pour la seconde partie de son Pyramide Tour. Pour l'instant, le chanteur de 34 ans profite toujours des premiers jours de son premier enfant. "Ce que j'ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer, rêve. Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d'être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu'il m'arrive dans cette vie", confiait-il.