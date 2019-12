M. Pokora : Des spectateurs handicapés "parqués comme du bétail" à son concert

Le 5 octobre 2019 à Strasbourg, M. Pokora a donné le coup d'envoi du Pyramide Tour. La tournée a fait des milliers d'heureux, mais pas que. Des spectateurs handicapés ont déploré les conditions dans lesquelles ils ont assisté à un concert du chanteur.

Vendredi 13 décembre 2019, Matt Pokora s'est produit à Gayant-Expo, dans la ville de Douai. L'association L'Air de Rien, qui permet aux personnes en situation de handicap de participer à différentes manifestations, y a emmené 7 spectateurs. L'association a payé 897 euros pour leurs places et celles de 6 accompagnants. Le groupe a malheureusement passé une soirée cauchemardesque et l'a racontée sur Facebook.

"Nous rentrons dans l'enceinte de la salle et la grande surprise pas de plateau pour les PMR [Personnes à Mobilité Réduite, ndlr] donc, notre présidente demande à une hôtesse l'emplacement des PMR et celle-ci répond sur le côté au bout des rangs de chaise au niveau 2. La présidente refuse catégoriquement, prend l'allée du milieu pour se rendre au bord de scène et installe ses fauteuils sur le côté, mais au premier rang", écrit L'Air de Rien.

L'association ajoute : "Le responsable de la Croix-Rouge est arrivé et la pression monte entre celui-ci et la présidente. Ce monsieur commence à être très désagréable, il demande de dégager les usagers de là et menace de ne pas démarrer le spectacle si nous ne bougeons pas. La présidente et les accompagnants tiennent tête et ne bougent aucun PMR. Avant que le spectacle ne commence, le responsable de la sécurité très gentil a bien placé les fauteuils pour qu'ils puissent profiter du spectacle sachant que les gens de la fosse allaient se lever... et lui même était outré que le plateau ait était démonté et que nos usagers soient en fosse. Il informe son agent que si un mouvement de foule se déclare, il devrait ouvrir les barrières."