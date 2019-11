M. Pokora : Jenifer, Muriel Robin... à son show parisien, et un souci technique

Malgré cette incroyable ambiance, M. Pokora a dû faire face à un imprévu de taille, un problème technique survenu après Mieux que nous qu'il a totalement su gérer. "Je ne sais pas trop quoi vous dire car ils doivent régler un petit truc technique, a-t-il avoué, seul sur scène. Je suis du genre à vous dire ce qu'il se passe. C'est comme quand on est dans l'avion, on veut qu'on nous dise pourquoi on ne décolle pas. On doit attendre un petit peu car il y a un problème mécanique (...) Pour tout vous dire, c'est genre le truc le plus con de la soirée. Ce truc-là, la-haut, le câble s'est arraché", a-t-il expliqué au public. Ne pouvant plus utiliser sa nacelle, il s'est alors rendu dans la fosse, au plus près de son public, pour interpréter Tombé puis Le jour qui se rêve.