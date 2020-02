Super Bowl LIV : Shakira, déchaînée, fait le buzz avec sa langue

La planète sport, encore endeuillée par la mort de Kobe Bryant (le 26 janvier 2020), était en fête ce week-end ! Le Super Bowl LIV a eu lieu ce dimanche 2 février 2020 à Miami. Shakira et Jennifer Lopez ont animé l'événement. La première s'est distinguée en tirant la langue aux caméras...

C'est au Hard Rock Stadium, aux Miami Gardens, qu'a eu lieu le Super Bowl LIV. La finale du championnat de NFL opposait les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers. Shakira et Jennifer Lopez ont volé la vedette aux joueurs en livrant un spectacle mémorable et haut en couleur à la mi-temps.

Shakira a ouvert le bal de ce Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show ! Toute de rouge vêtue, la chanteuse de 43 ans a interprété les tubes She Wolf, Empire et Whenever, Wherever avant d'être rejointe par Bad Bunny, qui a rappé son couplet de la chanson I Like It (de Cardi B, feat. Bad Bunny et J Balvin).

Son medley s'est poursuivi avec les chansons Chantaje (feat. Maluma) et Hips Don't Lie. Shakira a ensuite laissé la scène à Jennifer Lopez, entrée sur le titre Jenny from the Block.

Au-delà de sa setlist et de son déhanché envoûtant, Shakira a également ravi les spectateurs et téléspectateurs du Super Bowl LIV grâce à un hululement, réalisé avec la caméra en gros plan sur son visage. Les internautes ont naturellement pris plaisir à détourner son cri, inspiré du youyou arabe.