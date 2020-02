Jennifer Lopez et Shakira révèlent de grandes surprises pour le Super Bowl

Bombes incendiaires et ultra sexy, Shakira et Jennifer Lopez sont apparues complices lors de la conférence de presse du Super Bowl à Miami, le 30 janvier 2020. Les deux chanteuses assureront le spectacle lors de la mi-temps du grand championnat de football américain diffusé le 2 février 2020. La fiancée d'Alex Rodriguez a déclaré aux journalistes que le show sera "plein d'énergie, très divertissant" mais aussi qu'il y aura des "moments qui viennent du coeur" notamment avec un hommage à Kobe Bryant décédé le 26 janvier dernier dans le crash de son hélicoptère. De son côté, la femme de Gérard Piqué a confié, très touchée par ce dramatique accident qui a coûté la vie neuf personnes dont l'époux de Vanessa Bryant et sa fille Gianna : "La vie est si fragile. C'est pourquoi nous devons vivre chaque moment avec intensité. Et je pense que nous rendrons hommage à Kobe dimanche. Et nous célébrerons la vie et la diversité de pays. Je suis sûre qu'il sera très fier de voir le message que nous allons essayer de transmettre sur la scène".

Nous allons proposer le show d'une vie

Reconnaissante et honorée d'avoir été choisie pour faire le spectacle, l'interprète du titre Whenever, Wherever (qui fêtera ses 43 ans le jour du Super Bowl) a admis : "C'est un véritable rêve américain et nous allons proposer le show d'une vie". J-Lo et Shakira chanteront leurs plus grands tubes dont les titres She Wolf pour la chanteuse colombienne et les morceaux Jenny From The Block et Let's Get Loud pour la maman des jumeaux Max et Emme (nés en 2008). Grosse surprise de la soirée, Beyoncé pourrait également venir interpréter son titre Beautiful Liar au cours de l'événement.

Cette 54e édition du Super Bowl sera organisée au Hard Rock Stadium de Miami. Le show sera à suivre en direct sur TF1 et beIN Sports à partir de 23h55 le 2 février 2020.