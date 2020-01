Kobe Bryant : Tous ses enfants annoncés morts, un journaliste suspendu

Dimanche 26 janvier 2020, c'est une fois encore le toujours très bien renseigné site américain TMZ qui se faisait le relais de la mort du basketteur Kobe Bryant, véritable légende de la NBA aux États-Unis. Dans la foulée, plusieurs fausses informations ont circulé. Matt Gutman, journaliste pour ABC News a ainsi rapporté que tous les enfants du joueur étaient morts avec lui. Mal lui en a pris...a

Kobe Bryant a été victime à 41 ans d'un crash d'hélicoptère à Los Angeles et, à bord de l'appareil, il voyageait avec huit autres personnes, dont sa fille Gianna, âgée de 13 ans. C'est ce qu'on a appris après l'accident. Malheureusement, le journaliste Matt Gutman – pourtant chevronné puisqu'il est correspondant national pour ABC et occupe un poste de responsable – avait très vite rapporté en direct que le basketteur avait trouvé la mort avec ses quatre filles : Gianna, Natalia (17 ans), Bianka (3 ans) et Capri (7 mois). Les trois filles se retrouvent désormais autour de leur maman, Vanessa Bryant, qui est sortie du silence pour confier son immense tristesse.

Conscient de son énorme erreur, Matt Gutman avait alors modifié ses déclarations puis s'était excusé sur son compte Twitter. "Aujourd'hui, j'ai rapporté de manière erronée que l'on pensait que les quatre enfants de Kobe Bryant étaient à bord au moment du vol. Ce qui est faux. Je présente mes excuses à la famille Kobe, à ses amis et à nos téléspectateurs", avait-il écrit. Mais ça n'aura pas été suffisant pour stopper la polémique... Un représentant d'ABC News a confirmé au Los Angeles Times la suspension du journaliste sans dire jusqu'à quand elle serait effective. "Rapporter des faits avec précision, c'est la pierre angulaire de notre vision du journalisme. Comme il l'a reconnu dimanche, le débrief initial de Matt Gutman n'était pas le bon et il a échoué à se mettre en conformité avec nos standards éditoriaux", a clamé le représentant de la chaîne.

Dans un autre genre, la journaliste Felicia Sonmez a elle aussi été suspendue par le Washington Post pour avoir eu le malheur de rappeler que Kobe Bryant avait été accusé de viol au début des années 2000 et que l'affaire s'était conclue par un accord financier. Un rappel des faits qui a aussi causé des déboires à l'actrice Evan Rachel Wood, malmenée sur la Toile pour un tweet polémique.