M. Pokora, papa fatigué : Il dévoile les cris de son fils Isaiah

Après la naissance d'Isaiah, Christina Milian et M. Pokora ont été couverts de messages de félicitations. L'artiste, qui reviendra bientôt en France pour reprendre son Pyramide Tour, avait publié un joli texte pour remercier ses fans et laisser exploser sa joie d'être devenu père. "Les ami(e)s, juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d'amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah... Ce que j'ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer, rêve. Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d'être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu'il m'arrive dans cette vie", avait confié le chanteur de 34 ans.