M. Pokora : Surprenant freestyle avec sa belle-fille Violet ! Future rappeuse ?

D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Violet s'essaye au rap. Le 9 août 2019, l'interprète du titre Tombé avait filmé Violet en pleine impro' de rap dans sa voiture. En légende, il écrivait : "Voilà ce qui arrive quand je lui joue une instrumentale qui traîne dans mes mails... Ça part en freestyle dans la voiture ! Cardi V on her way !!" Alors, Violet sera-t-elle une future artiste comme sa maman, son papa (The Dream) et son beau-papa ?