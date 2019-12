Christina Milian : Tendre message d'amour, à quelques jours de l'accouchement

Le temps des bonnes résolutions arrive à grands pas. Pour M. Pokora et sa jolie compagne, Christina Milian, l'année 2020 sera placée sous le signe de l'amour inconditionnel. Depuis des semaines, le couple patiente et n'a plus qu'une idée en tête : découvrir le petit être qui grandit dans le ventre de la chanteuse, fruit de leur idylle. "Le meilleur est à venir, écrit-elle sur Instagram, faisant le bilan avant de célébrer le réveillon. 2019 a été une année remplie d'opportunités et, par dessus tout, du plus beau des cadeaux. Avec mon partenaire Matt Pokora et la future grande soeur, Violet, nous avons extrêmement hâte que notre petit garçon arrive."

En août dernier, M. Pokora et Christina Milian avait effectivement révélé le sexe de l'enfant en dévoilant des vidéos de leur réaction à chaud. Le couple, accompagné de Violet, avait fait les choses en grand en faisant exploser des feux de Bengale aux couleurs bleutées, signe qu'un petit frère allait rejoindre la famille. Et on peut dire que le petit monsieur est déjà très gâté. Alors que papa poursuivait son Pyramide Tour au Mans, le mardi 19 novembre 2019, il avait montré que chaque date était l'occasion pour lui de recevoir de nombreux cadeaux de naissance de la part de ses fans. Vêtements, maillots de foot, paires de baskets... Il va bientôt falloir essayer tout ça !