M. Pokora et Christina Milian bientôt parents: leur fils déjà couvert de cadeaux

M. Pokora possède une communauté de fans extrêmement forte. Pour preuves, les excellentes ventes de son dernier album Pyramide et le succès de sa tournée, le Pyramide Tour, qui affiche complet tous les soirs.

Mardi 19 novembre 2019, le chanteur français de 34 ans s'est produit au Mans et comme il l'a pris l'habitude de le faire à tous ses shows, il a partagé plusieurs images de cette belle soirée sur Instagram. Parmi les vidéos publiées en stories figure une séquence particulière. M. Pokora a filmé les nombreux cadeaux qu'il a reçus ce soir-là. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses fans sont très généreux. Tous ces présents ne lui sont pas adressés à lui, mais à son premier enfant qu'il va accueillir dans quelques semaines avec sa compagne Christina Milian. Le bébé est déjà bien équipé en vêtements, maillots de foot (l'une des autres passions de son père) et paires de baskets.

Touché par tant d'attentions délicates et de bienveillance, M. Pokora n'a pas manqué de remercier ses fans. "Ce petit est gâté, déjà ! Merci pour les cadeaux qu'on reçoit chaque soir de la tournée où vous êtes adorables", a-t-il commenté sur sa vidéo.

M. Pokora et Christina Milian ont révélé qu'ils attendaient un heureux événement en juillet dernier. Quelques semaines plus tard, le chanteur français et la star américaine de 38 ans dévoilaient le sexe du bébé, lors d'une fête organisée dans leur maison de Los Angeles, notamment en présence d'Omar Sy. Ils avaient découvert en même temps que leurs convives qu'ils seraient les parents d'un petit garçon. Christina Milian est déjà la maman de Violet, 9 ans, née de son mariage avec le rappeur The-Dream. Depuis le début du mois d'octobre, la compagne de M. Pokora et sa fille se trouvent en France et suivent presque toutes les étapes du Pyramide Tour.