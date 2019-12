Christina Milian enceinte : son ventre rond joliment décoré, M. Pokora arrive

Bien que ce soit la dernière ligne droite de sa grossesse, Christina Milian se montre hyperactive depuis qu'elle est rentrée à Los Angeles avec sa fille Violet, 9 ans, née de sa précédente relation avec le rappeur The-Dream. Propriétaire d'un food truck de beignets, la compagne de M. Pokora y passe beaucoup de temps, mettant elle aussi la main à la pâte.

Retrouvailles imminentes

Depuis bientôt un mois, Christina Milian et M. Pokora sont séparés, mais les milliers de kilomètres qui les éloignent ne seront bientôt plus que de l'histoire ancienne. En effet, le Français boucle ce vendredi 20 décembre la première partie de sa tournée à Lille, pour ne la reprendre qu'en mars prochain à Amnéville. Une interruption de plusieurs semaines volontaire qui lui permettra d'être présent pour la naissance de son fils à Los Angeles et pour les derniers préparatifs avant l'arrivée du bébé. "Comme il est censé arriver en janvier, pendant les vacances de Noël, je vais bricoler, je vais faire comme tout le monde. Je vais monter le lit, le meuble, tout ça", avait expliqué le chanteur de 34 ans le 21 novembre dernier lors de son passage dans l'émission Quotidien (TMC). "Il va naître là-bas pour qu'elle soit entourée de sa famille puisque je suis en tournée. Dès qu'il vient ici [en France NDLR], passeport français ! Parce que s'il devient footballeur, je veux qu'il joue pour l'équipe de France", avait-il également expliqué au sujet de la naissance de son fils.

Connaissant Christina Milian, elle ne manquera de documenter comme il se doit ces retrouvailles très attendues, puis l'arrivée de leur bébé.