M. Pokora : Christina Milian, enceinte et en transparence aux NRJ Music Awards

En 2017, M. Pokora et Christina Milian avaient créé la surprise en officialisant leur histoire d'amour sur le tapis rouge des NRJ Music Awards. Le chanteur français de 34 ans et sa compagne américaine de 38 ans s'étaient présentés main dans la main devant les photographes. Même euphorie deux ans plus tard, avec un changement de taille. M. Pokora et Christina Milian attendent leur premier enfant, un petit garçon comme ils l'ont révélé en août dernier, lors d'une grande fête organisée à Los Angeles en présence, notamment, d'Omar Sy.

Annoncé sur le tapis rouge des NRJ Music Awards ce samedi 9 novembre 2019, M. Pokora était attendu avec sa compagne au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Christina Milian était bien là. Et la star américaine a fait sensation en se présentant au bras de son compagnon dans une tenue noire transparente signée Balmain. M. Pokora était quant à lui habillé d'une chemise blanche associée à un gilet Dior. Le couple avait profité de moments de détente quelques heures plus tôt dans la magnifique suite de leur hôtel.