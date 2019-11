M. Pokora et Christina Milian : Détente à Cannes avant les NRJ Music Awards

Depuis des années, M. Pokora règne en maître sur la cérémonie des NRJ Music Awards. Le chanteur de 34 ans en est le recordman avec 12 trophées à son actif. Il en décrochera peut-être un 13e ce samedi 9 novembre 2019 à l'occasion de la 21e édition des NMA qui se déroule, comme toujours, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L'événement musical, présenté par l'animateur Nikos Aliagas est diffusé en direct sur TF1, à partir de 21h05.

Arrivé sur la Croisette dès le vendredi 8 novembre pour avoir le temps de répéter le show qu'il va proposer, et qui retracera ses 15 ans de carrière, M. Pokora n'a pas fait le voyage seul depuis Paris. L'interprète de Tombé, qui vient de sortir une réédition de son album Pyramide, est accompagné de Christina Milian, enceinte de leur premier enfant, ainsi que de Violet, 9 ans, la fille de sa compagne. La chanteuse et actrice américaine de 38 ans est revenue de son voyage en Israël, où elle était allée rendre visite à une amie. Au cours d'un passage à la plage, elle en avait profité pour dévoiler son ventre très arrondi en bikini.

Si M. Pokora reproche à son amoureuse de beaucoup trop utiliser les réseaux sociaux, c'est pourtant grâce à elle que l'on sait que le couple se détend avant l'euphorie des NRJ Music Awards. En effet, Christina Milian a publié plusieurs photos et vidéos dans ses stories Instagram. On y découvre notamment que M. Pokora et sa compagne sont confortablement installés dans une magnifique suite d'un hôtel cannois. Le chanteur français a été filmé sur la terrasse en train de lire avec attention Nice-Matin. Rien de bien surprenant puisque le quotidien régional et des lecteurs ont rencontré l'artiste, à l'occasion d'un entretien publié dans le numéro de ce samedi 9 novembre.

M. Pokora a également accordé une interview à NRJ pour les NRJ Music Awards, publiée sur la page Instagram de l'événement. Le chanteur y explique pourquoi cette cérémonie est si importante pour lui : parce qu'elle est la seule en France où le public vote. Il y confie également que 2020 sera une année très spéciale pour lui puisqu'elle sera faite de couches et de biberons. En effet, dans quelques semaines il accueillera un petit garçon avec Christina Milian.