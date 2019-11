Christina Milian enceinte de M. Pokora: ventre très arrondi et bikini à la plage

Ce voyage, la future maman ne l'effectue pas seule, mais accompagnée de sa fille Violet, 9 ans, née de son mariage avec le rappeur The-Dream. La chanteuse a partagé des images de sa princesse dans ses stories Instagram. Violet n'a pas sorti le maillot de bain comme sa maman, elle a préféré tremper ses pieds dans la mer Méditerranée en short en jean et T-shirt. M. Pokora ne semble, en revanche, pas être du voyage. Le chanteur français de 34 ans, qui a fêté Halloween avec sa compagne et sa belle-fille à Disneyland Paris, est attendu le 9 novembre prochain au Palais des festivals et des congrès de Cannes pour la grande cérémonie des NRJ Music Awards. L'événement sera comme toujours présenté par Nikos Aliagas et diffusé en direct sur TF1. Le beau gosse sera-t-il accompagné de sa moitié pour ce nouveau tapis rouge cannois ?