M. Pokora papa : les mots d'amour de Christina Milian après l'accouchement

M. Pokora attendait avec impatience le jour où il fonderait une famille. Ce grand jour est enfin arrivé et il s'est produit le lundi 20 janvier 2020. Le chanteur français de 34 ans et sa compagne Christina Milian, 38 ans, ont tous les deux annoncé la naissance de leur premier enfant sur Instagram, en photos. Leur petit garçon porte le doux nom d'Isaiah.

"Il était une fois Isaiah, né le 20/01/2020 ... à toi d'écrire le reste... Bienvenue mon fils US/FR @christinamilian you're my hero... Ps: le jour du Martin Luther King day...", a publié M. Pokora, tenant délicatement la petite main de son fils. "Et voilà le commencement. 20/01/2020. Simplement parfait. Le monde est tien mon fils. Avec amour, maman et papa", a écrit Christina Milian, tenant elle aussi la main de son bébé.