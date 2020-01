Alessandra Sublet se lance en médecine esthétique avec la femme de Tony Parker

La mère de Charlie et Alphonse (7 et 5 ans) n'est pas contre quelques coups de pouce esthétiques, pour autant, elle se veut une porte-parole engagée pour la beauté naturelle : "Je lutte pour qu'on me laisse au naturel ! Certes, les diktats de la mode et de la jeunesse sont très forts, mais j'aimerais que celles qui me regardent se retrouvent un peu en moi, et qu'elles aient envie de rester comme elles sont plutôt que de courir chez le chirurgien", avait-elle affirmé à Télé 7 Jours en septembre dernier.