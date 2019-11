Tony Parker en famille : avec Axelle et leurs fils pour une soirée historique

Personne ne portera plus jamais le numéro 9 chez les Spurs de San Antonio. C'était le chiffre de Tony Parker et l'ancien basketteur français de 37 ans a eu l'immense privilège de voir son maillot accroché au plafond de l'AT&T Arena de San Antonio, un honneur réservé aux meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe.

Le 11 novembre 2019, l'ex-star de NBA a participé à une soirée chargée en émotion qu'il a largement documentée via des stories publiées sur Instagram. Trois jours plus tard, le 14 novembre, Tony Parker a publié une photo de son entrée au panthéon des San Antonio Spurs, le montrant avec sa femme Axelle Francine et leurs deux fils Josh (5 ans) et Liam (3 ans) casqués pour protéger leurs oreilles sensibles de la musique diffusée lors de l'événement.