Tony Parker et Axelle : En hélico avec leurs fils avant leur soirée princière

Invités vendredi soir à Monaco du grand gala annuel de la Croix-Rouge monégasque auquel présidaient le prince Albert et la princesse Charlene, TiPi et son épouse quittaient quelques heures plus tôt la terre ferme pour découvrir le Vercords depuis le ciel. Premier vol en hélicoptère pour Josh et Liam !



Quelques heures après leur escapade dans le Vercors, Tony Parker et son épouse Axelle, qui avaient pris part en début de mois à Paris à l'avant-première de la saison 3 de la série Stranger Things, redescendaient sur terre, et même sur un fameux Rocher : à Monaco, le couple faisait partie vendredi soir des invités du gala annuel de la Croix-Rouge monégasque, présidé par le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene, remarquable dans une robe verte signée Marchesa. Grâce à leurs stories Instagram à tous les deux, on comprend qu'ils ont passé un très agréable moment, appréciant tout particulièrement le concert donné par le chanteur John Legend, avant d'admirer le feu d'artifice final.

