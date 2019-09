Alessandra Sublet et ses rides : "Qu'on me laisse au naturel !"

Alessandra Sublet s'apprête à faire sa rentrée dans l'émission C'est Canteloup (TF1). À cette occasion, la sympathique animatrice de 42 ans a fait quelques confidences sur sa vie privée à nos confrères de Télé 7 jours. Séparée de Clément Miserez depuis plusieurs mois, elle a raconté son quotidien de mère célibataire et elle a aussi livré sa perception de la beauté.

Il faut dire qu'un mot revient souvent : le naturel. Sur Instagram, Alessandra Sublet a pris l'habitude de s'afficher sans aucun artifice, dévoilant ses petites ridules, quitte à s'attirer de viles critiques. "Cela m'indiffère totalement ! J'assume à 100% ce que je deviens physiquement. Comme tout le monde, je change avec le temps qui passe et j'ai envie d'être sur le même pied d'égalité que celles et ceux qui liront cette entrevue", répond-elle. Habituée aux médisances, la présentatrice préfère rester fidèle à elle-même : "De toute façon, quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Alors, autant faire à sa guise, non ?"

Rester naturelle quoi qu'il arrive, c'est capital pour Alessandra Sublet. Elle a refusé que ses photos pour la couverture de Télé 7 jours soient retouchées. Une autre manière d'assumer celle qu'elle est. "Moi à l'inverse, je lutte pour qu'on me laisse au naturel ! Certes, les diktats de la mode et de la jeunesse sont très forts, mais j'aimerais que celles qui me regardent se retrouvent un peu en moi, et qu'elles aient envie de rester comme elles sont plutôt que de courir chez le chirurgien !", conclut-elle.

En effet, même quand elle s'est décidée à tester des façons de lisser sa peau, Alessandra Sublet s'est toujours refusée à passer sur le billard. Le 21 août 2019, elle s'était rendue dans l'institut de beauté d'Axelle Parker, compagne du célèbre basketteur, où elle avait subi un Jet Peel. Ce soin consiste à faire pénétrer une substance (comme l'acide hyaluronique) dans les couches profondes de la peau sans injections. "Moi qui ne jure que par le naturel, j'ai essayé le jet peel et c'est canon !", s'était-elle réjouie sur Instagram, tout en publiant un impressionnant avant/après.

