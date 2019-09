Alessandra Sublet, mère célibataire à 42 ans : "Je m'en sors"

A quelques jours de sa grande rentrée sur TF1 dans C'est Canteloup, Alessandra Sublet (42 ans) a fait quelques confidences sur sa nouvelle vie de célibataire à Télé 7 Jours. "C'est la vie et il faut assumer ses choix. Je m'en sors et je suis heureuse comme ça, mes enfants aussi, et c'est tout ce qui compte", avoue l'animatrice. Séparée du père de ses enfants, Clément Miserez, depuis novembre 2018, le couple avait rompu après sept ans d'amour. De leur union sont nés Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans). Même s'ils ne sont pas encore officiellement divorcés, leur histoire d'amour est bel est bien définitivement terminée. Elle révélait ainsi à Paris Match en août 2019 : "Tout roule, ça traîne simplement parce qu'on ne trouve le temps ni l'un ni l'autre d'aller signer des papiers chez l'avocat."

Je ne suis pas sûre de pouvoir revivre en couple

Une nouvelle vie de mère célibataire qui plaît beaucoup à l'animatrice comme elle le confiait à Paris Match. Elle expliquait : "Je ne suis pas sûre de pouvoir revivre en couple. Je suis à un stade où je souhaite faire exactement ce dont j'ai envie, quand j'en ai envie. (...) J'adore cette nouvelle vie de femme seule avec mes enfants".

"Seule" ? En tout cas, la présentatrice de C à Vous confiait être "très proche de quelqu'un". Elle a d'ailleurs été aperçue en mars 2019 en compagnie d'un beau jeune homme. Il faudra encore un peu de patience pour savoir si ce bel inconnu a réussi à faire changer d'avis la jeune maman...

Je lutte pour qu'on me laisse au naturel !

Femme indépendante, Alessandra ne compte pas se laisser influencer par les diktats de la société. Beauté naturelle, elle dit vouloir apparaître sans retouches lorsqu'elle fait la couverture d'un magazine. L'acolyte de Nicolas Canteloup confie à Télé 7 Jours : "Je lutte pour qu'on me laisse au naturel ! (...) J'aimerais que celles qui me regardent se retrouvent un peu en moi, et qu'elles aient envie de rester comme elles sont plutôt que de courir chez le chirurgien !" Une femme décidément inspirante dans tous les domaines.

Alessandra tourne actuellement Mask Singer, une nouvelle émission pour TF1 aux côtés de Jarry, Anguun et Kev Adams dans les rôles des "enquêteurs". Il s'agit de deviner quels artistes se cachent sous des costumes t des déguisements absolument incroyables. C'est Camille Combal qui sera aux commandes.

L'intégralité de l'interview d'Alessandra Sublet est disponible dans l'édition du 21 au 27 septembre 2019 de Télé 7 jours.