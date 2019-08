Alessandra Sublet "pas officiellement divorcée" de Clément Miserez

C'est avec simple et bref "Vous pouvez confirmer" accordé à Gala que Clément Miserez avait officialisé sa rupture avec Alessandra Sublet en novembre 2018. En couple depuis 2011, date de leur rencontre à Saint-Barthélemy, le réalisateur et l'animatrice productrice de 42 ans avaient scellé leur amour en se mariant l'année suivante, en 2012. De leur histoire qui aura duré sept ans sont nés deux enfants Charlie en 2012 et Alphonse en 2014.

Jusqu'alors, Alessandra Sublet ne s'était encore jamais exprimée sur cette rupture qu'elle avait préféré laisser dans un cadre privé. Cover girl du numéro du 22 août 2019 de Paris Match, éblouissante en vacances à Porto-Vecchio, en Corse, l'animatrice de C'est Canteloup ! sur TF1 révèle qu'elle n'est pas encore divorcée. "On n'est pas divorcés officiellement, mais c'est secondaire, déclare-t-elle, expliquant pourquoi ils sont toujours mariés. Tout roule, ça traîne simplement parce qu'on ne trouve le temps ni l'un ni l'autre d'aller signer des papiers chez l'avocat."

Mariée à deux reprises, la première fois remonte à 2008 lorsqu'elle avait 30 ans, Alessandra Sublet arrive à un constat : "Réflexion faite, je pense que je ne suis pas très forte pour le mariage..." Mais qu'importe, l'animatrice et productrice n'est pas effrayée par le statut de femme non-mariée, qu'elle ne possède pas encore. "Je m'aperçois que, finalement, je n'en ai pas besoin. A chaque fois, j'y ai cru. Mon problème, c'est que j'ai du mal à prendre l'amour au sérieux! On n'a qu'une vie", confie-t-elle.

Lors de cette même interview, Alessandra Sublet avoue qu'elle est actuellement très proche d'un homme mais que ce dernier ne partage pas sa vie. "Je ne suis pas sûre de pouvoir revivre en couple. Je suis à un stade où je souhaite faire exactement ce dont j'ai envie, quand j'en ai envie. Je suis prête à toutes les concessions du monde pour mes enfants, mais je ne suis pas prête du tout à les faire pour un homme", s'épanche-t-elle. Elle ne va cependant pas jusqu'à préciser si cet homme en question est celui avec qui elle avait été repérée au Stade de France en mars dernier, lors du match France et l'Islande comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020.