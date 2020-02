Christina Milian : Cri d'amour à M. Pokora, "le meilleur", après l'accouchement

Le 20 janvier 2020, Christina Milian et M. Pokora sont devenus parents, d'un petit garçon prénommé Isaiah. Cette naissance est venue clôturer la grossesse de l'artiste américaine, qu'elle a vécu entre la Californie et la France, puisqu'elle a suivi son compagnon sur son Pyramide Tour. Plusieurs semaines après la naissance de son premier fils, la maman de Violet (9 ans) s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour livrer son ressenti, le 10 février 2020.

"Trois semaines après l'accouchement, je me sens mieux chaque jour. Au début, j'étais un peu inquiète parce que je faisais beaucoup de rétention d'eau. Je me regardais dans le miroir et je me disais : "Pourquoi je ressemble à Bob l'éponge ?" J'étais plus belle quand j'étais enceinte, c'est sûr !", commence Christina Milian, avant d'avouer qu'elle a du mal à se sentir bien dans son corps.

"Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur partenaire"

"Néanmoins, j'essaie de ne pas laisser ces pensées m'atteindre et de me donner un peu de crédit pour ces neuf mois durant lesquels j'ai conçu un véritable être humain. Avec de la volonté, de l'hydratation, l'allaitement et faire moins attention à mon apparence, je retrouve chaque jour un peu plus de confiance en moi", poursuit l'interprète de When you look at me.

Vient ensuite le moment où Christina Milian remercie sa moitié, M. Pokora, pour son soutien indéfectible pendant ces neuf derniers mois. "Mon coeur, M. Pokora, m'a accompagnée durant tout ça et il m'a montré tellement d'amour et de respect. Honnêtement, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur partenaire pour vivre ça. Son soutien m'a aidé à surmonter ces jours difficiles. Tu es le meilleur", écrit-elle tendrement. Une si belle déclaration.

Malgré leur alchimie et leur amour scellé par la naissance d'Isaiah, M. Pokora ne compte pas épouser (pas tout de suite en tous cas) Christina Milian. "C'est beaucoup de pression d'un coup (...) Elle n'attend pas ma demande", avait-il confié sur NRJ en septembre dernier.