M. Pokora : Peau à peau avec son fils Isaiah, il joue les papas musclés

A en croire sa chérie, M. Pokora aurait été d'un soutien indéfectible tout au long de sa grossesse et même après la naissance d'Isaiah, le 20 janvier dernier. La chanteuse et comédienne de 38 ans, déjà maman de Violet (10 ans), a en effet confié sur Instagram mardi : "Mon coeur, M. Pokora, m'a accompagnée durant tout ça et il m'a montré tellement d'amour et de respect. Honnêtement, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur partenaire pour vivre ça. Son soutien m'a aidée à surmonter ces jours difficiles. Tu es le meilleur." Une bulle de bonheur dont le chanteur va profiter jusqu'en mars prochain, avant de rentrer en France pour reprendre son Pyramide Tour.