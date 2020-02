M. Pokora : Le jeune papa de sortie avec bébé et Christina Milian

Devenu père pour la première fois le 20 janvier 2020, le populaire chanteur français M. Pokora est aux anges. Il a posé ses valises pour plusieurs semaines à Los Angeles, où habite sa chérie et mère de son fils, la chanteuse américaine Christina Milian. Le couple a été vu en sortie, mardi 11 février.

Remise de son accouchement - une épreuve qu'elle connaissait déjà pour avoir donné la vie à sa fille Violet, bientôt 10 ans - Christina Milian reprend donc son rythme de vie effréné. La chanteuse de 38 ans, qui a déjà perdu la quasi totalité de ses kilos de grossesse, était de sortie dans le quartier de West Hollywood, pour aller déjeuner avec son amoureux M. Pokora. Le chanteur de 34 ans tenait à bout de bras un porte-bébé avec son fils Isaiah dedans. Alors que l'interprète de Tombé dévoilait récemment les cris de son fils qui jouent sur sa fatigue, il est apparu plutôt souriant et détendu. Le couple a partagé un déjeuner chez Fred Segal. Nul doute qu'avec la Saint-Valentin qui approche, les tourtereaux trouveront un moyen de fêter cela dignement en tête-à-tête...

M. Pokora doit revenir en France pour poursuivre sa tournée Pyramide Tour, qui reprendra le 6 mars Amnéville ; le lendemain il sera chez lui à Strasbourg, l'occasion de voir ses proches et de donner des nouvelles du bébé ainsi que de leur montrer quelques photos on imagine. Sur son compte Instagram, l'artiste a publié une vidéo de lui en plein entraînement physique. "Pas de secret... C'est un fait, un performer a une charge de travail et de préparation de ses spectacles bien plus importante que les autres... Tenir 2h à chanter, danser, mémoriser tous les pas et déplacements tout en restant connecté au public et à ce qu'il se passe dans la salle 4-5 soirs par semaine, c'est un sport de haut niveau... Alors pour tenir ce rythme depuis plus de 17 ans, mériter ma place et mériter les milliers de personnes présentes chaque soir dans chaque salle il n'y a pas de secret... Je bosse... Que je sois en vacances, entre 2 dates de concert ou en pleine promo je ne lâche JAMAIS... Hâte de retourner dans le feu du PYRAMIDE TOUR dans moins d'un mois... Perso, je serai prêt... et vous ?", a-t-il commenté pour ses fans.