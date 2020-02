M. Pokora papa : tendre photo de Christina Milian avec leur fils Isaiah

Voilà maintenant plus de deux semaines que Christina Milian et M. Pokora sont les heureux parents d'un petit garçon baptisé Isaiah. Tandis que la jeune maman pouponne, le chanteur français a passé la journée à Los Angeles avec ses amis Tony Parker et Justin Timberlake.

De son côté, M. Pokora a passé une journée au programme bien rempli mardi. Après avoir déposé à l'école sa belle-fille Violet, 9 ans, le chanteur a partagé tous les exercices de sa routine sportive en story Instagram. Place ensuite à la détente puisqu'il a rejoint son ami Tony Parker, autre Français expatrié à Los Angeles, pour visiter les studios Dreamworks. L'interprète de Tombé va une nouvelle fois prêter sa voix au personnage de Branche dans le second volet du film d'animation Trolls, intitulé Trolls World Tour, et dont la sortie au cinéma est prévue pour le 1er avril 2020.

Mardi toujours, M. Pokora a pu croiser la voix américaine de Branche, qui n'est autre que Justin Timberlake. Une rencontre qu'il a relayée sur les réseaux sociaux, avant de partir pour le Staples Center pour une soirée sportive, une fois encore accompagné de Tony Parker. Un acolyte de choix puisque les deux adeptes de sport on assisté à la victoire de LeBron James avec les Los Angeles Lakers face aux San Antonio Spurs, l'ancienne équipe du basketteur français.

M. Pokora et Tony Parker réunis pour un match de basket au Staples Center de Los Angeles, le 4 février 2020.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos