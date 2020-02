Christina Milian : Somptueux anniversaire de Violet, avec le petit Isaiah

Malgré l'arrivée toute récente du petit Isaiah – né le 20 janvier dernier – Christina Milian n'oublie jamais de gâter sa fille Violet, qui s'apprête à fêter ses 10 ans. Pour l'occasion, l'artiste américaine de 38 ans avait concocté une somptueuse fête d'anniversaire sur le thème VSCO Girl, à la demande de la fillette. La VSCO Girl est une tendance chez les adolescentes qui publient de jolies photos sur Instagram (le mouvement tire son nom de l'application d'édition éponyme),qui traduisent une esthétique simple aux couleurs pastels.

On retrouve alors naturellement des baumes à lèvres Carmex, des stickers avec des emoji, des tons clairs et même des stands DIY ("Do It Yourself") dans cette grande fête d'anniversaire. Côté cuisine, les convives de Violet avaient le choix entre des milkshakes, de la barbe à papa, des beignets – fournis par l'entreprise de sa maman – et même un haut gâteau d'anniversaire bien décoré. Pour les diabétiques ou ceux qui préfèrent le salé, Violet avait commandé un immense plateau de sushis.