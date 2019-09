Christina Milian : Baby bump, décolleté et claquettes... son look étonnant

Christina Milian poursuit sa grossesse. Enceinte d'un petit garçon, qu'elle se prépare à accueillir avec M. Pokora, l'actrice de 37 ans profite toujours du soleil de la Californie. Elle vit depuis de nombreuses années à Los Angeles avec sa fille Violet (9 ans), issue d'une précédente union. C'est également là-bas qu'elle a développé une entreprise de food truck, servant de délicieux beignets. Outre sa passion pour cette spécialité de Louisiane, Christina Milian poursuit également sa carrière de comédienne, elle qui est à l'affiche de Falling Inn Love, film romantique disponible sur Netflix.

Si l'interprète de When You Look at Me semble mener une vie à cent à l'heure, cela ne l'empêche pas de faire ses courses. C'est donc en costume de maman "normale" que la compagne de M. Pokora a été aperçue, sacs de provisions à la main, avec sa fille Violet à la sortie d'une épicerie. Longue robe fluide au large décolleté sous une chemise ouverte et nouée à la taille, Christina Milian dévoile son baby bump. Difficile de ne pas remarquer la présence de ces claquettes doublées de fourrure grise, qui donnent une touche casual à la tenue. Violet était tout aussi décontractée, puisqu'elle portait également des claquettes, mais sans fourrure cette fois.