Christina Milian à Paris avec M. Pokora : un bon resto pour les parents d'Isaiah

Ce n'est pas la première fois que Christina vient soutenir son compagnon pour sa tournée Pyramide Tour. En octobre 2019, elle avait déjà sauté dans un avion alors qu'elle était déjà bien engagée dans sa grossesse pour assister aux premières dates de sa tournée organisée à Strasbourg. Pour ce nouveau voyage en France, l'interprète du titre When You Look At Me a visiblement laissé sa fille Violet (10 ans, née de sa relation avec le rappeur The Dream) aux États-Unis. Sur Instagram, la belle-fille de M. Pokora a d'ailleurs partagé un cliché avec sa grand-mère et son cousin Layvin.