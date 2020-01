Christina Milian prête à accoucher : sortie entre filles avant le grand jour

Certaines femmes préfèrent vivre la fin de leur grossesse dans le plus grand calme et la plus grande discrétion. Ce n'est pas le cas de Christina Milian. La compagne de M. Pokora déborde d'énergie et sort tous les jours.

Mardi 14 janvier 2020, Christina Milian avait rendez-vous avec deux amies pour déjeuner et c'est au restaurant The Ivy, repère de stars situé sur Robertson Boulevard, à quelques pas du célèbre hôpital Cedars-Sinaï, que la chanteuse et actrice américaine de 38 ans s'est rendue.

Radieuse dans une robe noire moulante qui épousait son ventre très arrondi, sous une veste marron simplement posée sur ses épaules et avec une banane blanche Yves-Saint-Laurent portée en bandoulière, la compagne de M. Pokora semblait ravie de la présence des photographes. Alors qu'elle aurait pu préférer la tranquillité, Christina Milian s'était installée au bord du trottoir pour manger avec ses amies. Heureuse de croiser quelques fans, celle qui est au casting de la série Soundtrack actuellement proposée sur Netflix s'est montrée disponible pour partager quelques photos avec eux.

Et ce déjeuner entre copines n'a pas été la seule sortie de Christina ce jour-là. Quelques heures plus tard, elle a retrouvé des amis dans un bowling pour fêter un anniversaire. Toujours vêtue de sa robe noire, la maman de Violet (9 ans), née de sa relation avec le rappeur américain The Dream, a impressionné ses proches par sa grande forme. L'accouchement est pourtant proche.

Rentré auprès de sa compagne à la fin du mois du décembre pour préparer la naissance de leur petit garçon, M. Pokora a célébré ce grand événement imminent comme il se doit. Une grande baby shower a été organisée le 4 janvier dernier, en présence de Kev Adams.

Lors de son passage dans Quotidien (TMC) le 21 novembre dernier, M. Pokora avait expliqué pourquoi son fils naîtrait aux États-Unis. "Il va naître là-bas pour qu'elle [Christina Milian] soit entourée de sa famille puisque je suis en tournée. Dès qu'il vient ici [en France, NDLR], passeport français, parce que s'il devient footballeur, je veux qu'il joue pour l'équipe de France", avait déclaré le chanteur français de 34 ans. En effet, l'interprète de Tombé a mis sur pause sa tournée, le Pyramide Tour, le temps d'assister à la naissance de son fils et de passer à ses côtés ses premières semaines. La reprise est prévue pour le 6 mars prochain à Amnéville.