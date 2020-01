M. Pokora et Christina Milian : Baby shower hilarante avec Kev Adams

Radieuse, Christina Milian semblait très heureuse et ne pouvait s'empêcher de caresser tendrement son ventre tout au long de la journée. Habillée dans un ensemble marron glacé pailleté, la jeune femme était sublime. Complimentée par ses amies pour sa beauté, l'une d'entre elles a d'ailleurs écrit en sur Instagram :"C'est injuste ! Qui est aussi belle que Christina à 9 mois de grossesse ?"

Sur Instagram, l'interprète du titre When You Look At Me a publié une photographie avec sa fille Violet Madison (née de son union avec The Dream) et a écrit :"Je me suis tellement amusée à ma baby shower avec Violet !" Souriantes et complices, mère et fille posent devant l'objectif avec une petite pancarte face au ventre de Christina "It's a boy !". Plus que quelques jours à attendre avant l'arrivée tant espérée du bébé de Christina Milian et de M. Pokora !