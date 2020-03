Patrick Bruel ne va "pas terrible" : ses shows reportés à cause du coronavirus

Les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné ont été interdits par le ministère de la Santé alors que le coronavirus se propage aux quatre coins de la France. Cela impacte les événements culturels et les artistes subissent cette décision de plein fouet. C'est le cas de Patrick Bruel.

Jeudi 5 mars 2020, sur son compte Instagram suivi par 446 000 abonnés, le chanteur a posté une petite vidéo annonçant à ses fans que plusieurs dates de sa tournée intitulée Ce soir on sort devaient être reportées. "Bonjour, on est en plein montage du DVD... Comment ça va ? [une référence à sa chanson sortie en 1985, que l'on entend en fond sur la vidéo, NDLR]. Bah, pas terrible. On vient juste d'apprendre par le ministère de la Santé que tous les concerts du mois de mai étaient annulés dans les salles de plus de 5000 personnes, ce qui est notre cas. (...) Faites attention à vous, lavez-vous les mains surtout", a déclaré l'artiste.

Et Patrick Bruel d'ajouter, en légende : "Tellement désolé, mais comme vous l'imaginez bien, c'est indépendant de notre volonté. Concerts de mai reportés en septembre-octobre." Le chanteur de 60 ans va donc reprogrammer dix concerts, alors qu'il devait reprendre sa tournée le 5 mai à Caen, la directive du ministère courant jusqu'à fin mai. Il a annoncé les nouvelles dates sur son site officiel.

Les fans de l'interprète de Place des grands hommes, Au Café des Délices ou encore Casser la voix pourront toutefois le retrouver sur TF1 vendredi 6 mars 2020, à l'occasion du nouveau spectacle de la troupe des Enfoirés intitulé Le Pari(s) des Enfoirés. Une quarantaine d'artistes seront réunis pour chanter au profit des Restos du coeur. En janvier dernier, lors d'une représentation sur la scène de l'AccorHotels Arena de Paris, Patrick Bruel avait chuté dans la fosse et, malgré "un genou bousillé", il avait continué les représentations.