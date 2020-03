Patrick Bruel un "vrai dingue" : il raconte comment est née Casser la voix

Patrick Bruel est l'un des chanteurs les plus populaires de l'Hexagone grâce à des tubes comme Place des grands hommes, Au Café des délices, J'te l'dis quand même ou encore Alors regarde. En 1989, il publie Casser la voix, son premier vrai grand succès. Dans 50 Min Inside, le 29 février, on a découvert les coulisses de cette chanson culte.

Avec Casser la voix, Patrick Bruel joue presque sa survie dans l'industrie musicale après des débuts prometteurs, mais qui ne se ressentent pas vraiment dans les bacs ; son premier disque s'étant écoulé à 20 000 exemplaires... Le chanteur voit que la mayonnaise a du mal à prendre et commence à ressentir un vrai ras-le-bol. "C'est un cri et à la fois une révolte, mais contre quoi ? Contre moi-même et un système que j'étais en train de m'imposer", a-t-il déclaré dans l'émission. À cette époque, Patrick Bruel essaie donc de s'installer définitivement dans la musique, alors que, dans le même temps, il creuse son trou au cinéma grâce à des films comme Le Coup de sirocco ou P.R.O.F.S.

Invité à se produire sur la scène du festival des Francofolies – sur une petite scène en plein après-midi –, Patrick Bruel donne tout, mais ressort de son concert en rage, persuadé qu'il doit revoir sa direction artistique s'il veut entrer dans la cour des grands. Le soir même, il voit son idole Jacques Higelin se produire et prend une vraie claque. "À la sortie de ce spectacle, je me dis : 'Voilà un artiste libre, c'est ça.' Voilà ce que je veux être, ce que je veux devenir. (...) Je rentre dans ma chambre d'hôtel, je prends ma guitare et, tout doucement parce qu'il est 6h du matin, je chante : 'Et si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul, si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule, si ce soir, j'ai envie d'me casser la voix.' Et là, je me mets à hurler, un vrai dingue", a raconté le chanteur.

Patrick Bruel écrira la chanson avec Gérard Presgurvic et c'est le début de l'autoroute du succès. "Elle m'a ouvert toutes les portes. Elle a ouvert les portes d'une carrière, d'un public, elle est rentrée dans le coeur des gens. C'est une putain de chanson", a-t-il ajouté.