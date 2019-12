Patrick Bruel soutenu par Amanda Sthers et leurs fils à son concert parisien

Deux concerts à guichets fermés à Paris La Défense Arena et une retransmission en direct sur TF1, Patrick Bruel a vécu des moments uniques dans sa grande tournée Ce soir on sort...

Pour sa première date, le vendredi 6 décembre 2019, le chanteur de 60 ans n'a pas seulement pu compter sur la présence de milliers de spectateurs anonymes qui ont scandé son nom et repris avec lui ses plus grands tubes (Casser la voix, Qui a le droit ou encore J'te l'dis quand même pour ne citer qu'eux). Une femme qui a énormément compté et qui comptera à jamais pour lui l'a accompagné dans cette magnifique soirée : Amanda Sthers.

Même si le chanteur et l'écrivaine et scénariste de 41 ans ne sont plus mariés depuis de longues années (ils ont divorcé en 2007 après trois ans de mariage), ils sont restés très proches. Nouvelle preuve de leur inébranlable amitié, les photos prises en backstage du concert du 6 décembre. Patrick Bruel et Amanda Sthers y apparaissent extrêmement complices.

Très fiers de leur papa

D'autres spectateurs très particuliers étaient également en coulisses et ont vécu le concert au plus près, mais cachés. Il s'agit de Léon et Oscar, les fils de 14 et 16 ans de Patrick Bruel et Amanda Sthers. Leurs parents ont tous les deux révélé leur présence à Paris La Défense Arena sur les réseaux sociaux. Amanda Sthers, avec une adorable photo publiée sur sa page Instagram, montrant Léon et Oscar en train de regarder leur papa sur scène. Leurs visages ne sont pas dévoilés. Leurs parents prennent toujours soin de conserver leur anonymat. "J'en connais deux qui étaient très fiers de leur papa. Très beau concert", a commenté l'écrivaine en légende.

Du côté de Patrick Bruel, la présence de ses fils a été révélée dans une vidéo publiée sur sa page Instagram à l'issue de ses deux concerts, afin de remercier les milliers de fans qui sont venus le voir en concert et les millions de téléspectateurs qui l'ont regardé sur TF1 le samedi 7 décembre. "Je n'ai qu'un mot... Merci", a-t-il sobrement écrit, touché par ce grand soutien du public.