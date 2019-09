Patrick Bruel : Tendre message pour l'anniversaire de son fils

Samedi 28 septembre 2019, le populaire chanteur et acteur Patrick Bruel a fêté l'anniversaire de son fils Léon. Sur son compte Instagram, il n'a pas résisté à l'envie de partager ce jour spécial avec ses fans et a ainsi dévoilé une photo et un tendre message.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos