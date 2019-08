Patrick Bruel et Amanda Sthers célèbrent ensemble les 16 ans de leur fils Oscar

De leur histoire d'amour passée et de leur mariage qui a pris fin en 2007 restent de magnifiques souvenirs et de belles réussites. Parmi elles, la naissance de leurs deux enfants, celle d'Oscar le 19 août 2003 et celle de Léon, le 28 septembre 2005. Patrick Bruel et Amanda Sthers ont ainsi célébré les 16 ans de leur aîné en pleines vacances estivales.

Le chanteur et acteur de 60 ans et l'écrivaine et scénariste de 41 ans se sont retrouvés pour l'anniversaire d'Oscar, une célébration en famille qui s'est déroulée à Paris, lors d'une croisière Ducasse sur Seine. Les ex-époux, restés en bons termes pour leurs enfants, n'ont pas manqué d'immortaliser ce beau moment de fête.

Dans le même temps, Patrick Bruel et Amanda Sthers ont publié une photo de l'anniversaire d'Oscar sur leurs pages Instagram. L'émotion de voir leur aîné grandir si vite était au rendez-vous. "Oscar... 16 ans que la plus belle de mes nuits m'était offerte. 16 ans que notre complicité est toujours grandissante. 16 ans que ma fierté ne cesse de grandir devant l'homme que tu deviens. Merci mon fils. Je t'aime", a publié Patrick Bruel, prenant tendrement et fièrement le visage d'Oscar dans ses mains. La chanteur a également pris soin d'indiquer que la photo avait été prise par Amanda Sthers : "Merci @amandasthers pour cette magnifique photo."

"Mon fils aîné a seize ans. Son papa et moi sommes fiers de la façon dont il grandit, respectueux des autres, tourné vers le monde, curieux de la vie et toujours émerveillé de choses simples et pures. Continue ta route, Oscar ! Je t'aime", a de son côté écrit Amanda Sthers, spécifiant "Pic by the talented @patrickbruel."