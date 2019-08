Shy'm en Spice Girl, Jenifer et Patrick Bruel relèvent un challenge de taille

Le futur papa M. Pokora a également répondu présent pour l'enregistrement de l'émission en mai dernier. Il a ainsi pu retrouver en coulisses d'autres célèbres jurés de The Voice et The Voice Kids tels que Soprano, Jenifer et Patrick Fiori. Kendji Girac, Zaz, Jérémy Frerot, Claudio Capéo et Slimane sont venus compléter la liste des artistes prêts à se lancer dans un style de musique inédit pour eux.

La Chanson Challenge 2019, le samedi 17 août à 21h05 sut TF1.