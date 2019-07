Patrick Bruel : Rares confidence sur ses fils, sa "force extraordinaire"

Jeudi 18 juillet 2019, Patrick Bruel jouait devant près de 10 000 personnes, aux arènes de Nîmes. Mais l'artiste de 60 ans en a également profité pour rencontrer Catherine Ceylac, ancienne animatrice de l'émission Thé ou Café, pour une interview-fleuve. Un entretien qu'on retrouve dans les pages du dernier numéro de Gala, durant lequel le chanteur fait de tendres confidences sur sa vie de famille.

À commencer par ses deux fils, Léon (14 ans) et Oscar (16 ans). Questionné sur son image de père, Patrick Bruel répond avec honnêteté. "Avec une lucidité désarmante, une exigence musicale très haute, mes fils ont assisté à la naissance de cet album. C'est avec eux que j'ai passé le plus de temps pendant sa création, car j'étais beaucoup à Los Angeles. Là-bas, ils m'ont ensuite vu travailler sur le spectacle, douter réfléchir, chercher, recommencer. J'étais fier de voir leurs regards la première fois qu'ils ont vu le concert à Orléans", explique-t-il.

Le jour du concert, Léon était seul pour applaudir son papa. "C'est la première fois que Léon était sans son frère à un de mes concerts. C'était bizarre. Ils sont toujours ensemble. La plus belle chose que j'ai réussie dans ma vie, c'est l'entente de mes enfants. (...) Je sais qu'ils seront toujours là l'un pour l'autre. Ce sera une force extraordinaire dans leur vie. Tout cela s'est construit et ça se surveille en permanence", confie Patrick Bruel.

Cet album a été l'occasion de créer des liens forts avec ses fils, qui habitent Los Angeles avec leur mère, Amanda Sthers. C'est avec une émotion particulière que Patrick Bruel explique qu'Oscar s'apprête à partir seul pour la première fois. "Mon fils part à Washington faire un stage dans une université, on règle les derniers préparatifs. Il prend l'avion tout seul demain matin", précisait-il. Une grande étape dans la vie d'un adolescent.

