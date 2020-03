M. Pokora déçu : Des dates de sa tournée annulées à cause du coronavirus

Les fans avaient espoir, mais la nouvelle est tombée : certaines dates du Pyramide Tour ont été annulées. Depuis l'annonce du gouvernement d'interdire les rassemblements de plus de 5 000 personnes à cause du COVID-19 (coronavirus), M. Pokora s'était un peu emporté sur les réseaux sociaux. "C'est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes d'info, les politiques, les médecins en disant que la grippe tue chaque année beaucoup plus de personnes dans le monde ou que H1N1, Ebola, etc. Mais de prendre des mesures sans précédent (...) On nous cache quelque chose ou quoi ?", s'insurgeait-il sur Instagram.

Après des excuses, le papa du tout jeune Isaiah (1 mois) a annoncé que trois dates de son Pyramide Tour étaient annulées. "Suite à la décision du gouvernement d'interdire les rassemblements de + de 5000 personnes en milieu confiné il y a pour l'instant 3 concerts annulés...", explique-t-il, en ajoutant que ces dates ont toutes été reportées à juin et septembre prochains. "Vous savez à quel point je me faisais une joie de vous retrouver et partager avec vous ce magnifique show... J'espère que ces reports pourront atténuer votre déception... Merci pour vos adorables messages, c'est bon de vous savoir là... Avec le coeur... Toujours... Matt", a poursuivi sur Instagram le compagnon de Christina Milian, qui a livré un travail acharné avec son équipe pour cette tournée francophone.

Dans son message, M. Pokora a également une pensée pour les personnes atteintes du coronavirus : "On espère qu'il sera bientôt de l'histoire ancienne. Bon rétablissement."