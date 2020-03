Les Enfoirés 2020 : Un membre de la troupe "chantait trop faux"

Les Enfoirés, ça ne rigole pas ! Vendredi 6 mars 2020, une quarantaine d'artistes seront réunis sur TF1 à l'occasion du spectacle annuel au profit des Restos du coeur. Parmi eux figurera notamment Elodie Fontan, du moins en partie.

En effet, la jolie blonde vue dans la série Clem et dans le film Nicki Larson, a été écartée de la scène lorsqu'il s'agissait de pousser de la voix. C'est Sophie Bazou, la responsable de la troupe, qui a fait ses révélations auprès de Télé-Loisirs. D'après elle, la comédienne et jeune maman de 32 ans, n'aurait jamais pu envisager une carrière de chanteuse. "Elle chantait trop faux...", a-t-elle expliquée amusée. Et à la question de savoir si cette exclusion des tableaux chantés pourrait blesser Elodie Fontan, Sophie Bazou ne semble pas plus inquiète que ça. "Elle doit bien le savoir", a-t-elle surenchérit en rigolant. Dans la foulée, elle a indiqué même que ses tentatives à aligner les notes étaient "pires" que celles de Julien Arruti l'année passé.

Souvenez-vous, à l'époque c'est Philippe Lacheau qui révélait à Télé-Loisirs que son complice "chantait trop mal". Elodie Fontan en avait alors même rajouté une couche en le taquinant. "C'était mignon car il était tellement content de chanter qu'il leur a demandé des conseils du genre 'Comment je peux faire pour m'améliorer ?', 'Est-ce que je suis trop haut ?', 'Est-ce que je suis hors tempo ?' et la production des Enfoirés lui a répondu très normalement : 'Désolé, mais on part de trop loin pour là'". La jeune maman qui a récemment accueilli son premier enfant avec Philippe Lacheau ne s'attendait certainement pas à se retrouver dans la même situation à son tour. Mais quoi qu'il en soit, Elodie Fontan reste une Enfoirée à part entière et s'est tout autant investie que les autres pour mener à bien le show regardé par des millions de téléspectateurs. Une belle visibilité pour les Restos du coeur qui a toujours plus besoin d'élan de solidarité.