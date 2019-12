Élodie Fontan maman : elle a donné naissance à un petit garçon au doux prénom

C'est Paris Match qui avait annoncé le premier la grossesse de l'actrice Élodie Fontan, en août dernier, affirmant qu'elle avait été vue dans un aéroport avec un début de baby bump. La jeune femme de 32 ans est en couple avec l'acteur et réalisateur Philippe Lacheau. C'est Noël avant l'heure, elle est devenue maman pour la première fois !

Cette fois, c'est le magazine Ici Paris qui révèle l'heureuse nouvelle, ce mercredi 11 décembre 2019. Élodie Fontan, qui avait fait en sorte de ne rien révéler de sa grossesse malgré quelques indices troublants, a donc accouché de son premier enfant. Une naissance qui a eu lieu dans la nuit du samedi 7 décembre au dimanche 8, dans une clinique de l'Ouest parisien. La jolie blonde a accueilli un petit garçon prénommé Raphaël.

Ces dernières années, Élodie Fontan est devenue une figure populaire du grand écran grâce à ses rôles dans des comédies qui ont fait un véritable carton au box-office comme Alibi.com, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? ou plus récemment Nicky Larson et le Parfum de Cupidon. Avant cela, elle s'était déjà attiré la sympathie du grand public en incarnant le personnage d'Alyzée Bertier dans la série Clem, diffusée sur TF1.

À l'occasion de la sortie du DVD de Nicky Larson, l'acteur et réalisateur de 39 ans avait accepté d'évoquer sa relation avec son amoureuse au micro de Purepeople.com. Parlant du fait de travailler avec sa moitié, il disait alors : "Tu gagnes du temps parce que tu ne prends pas de gants, tu vas droit au but, tu dis ce qui est bien ou pas." Aujourd'hui, c'est un autre projet bien plus beau encore que partagent Philippe Lacheau et Élodie Fontan.

À noter qu'Élodie Fontan a fait son retour sur le petit écran, sur M6 précisément, avec la série intitulée Prise au piège.

Toutes nos félicitations aux jeunes parents !

Thomas Montet