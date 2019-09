Élodie Fontan enceinte de Philippe Lacheau ? Nouveaux indices troublants...

À cet indice, s'en ajoute un autre. Celui-ci est signé Medi Sadoun, acteur que connaît très bien Élodie Fontan puisqu'ils ont tous les deux joué dans la comédie Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu ? Également de passage, pour présenter le téléfilm de TF1 Itinéraire d'une maman braqueuse avec Cécile Rebboah, Medi Sadoun ne s'est pas attardé à La Rochelle. Tout comme Élodie Fontan, il a regagné Paris dès le lendemain, ce vendredi 13 septembre.

Or ce n'est pas seul que le comédien de 46 ans a rejoint la capitale mais avec son ancienne partenaire de tournage. Tous deux ont voyagé dans le même TGV et côte à côte, un La Rochelle-Paris qui a donné lieu à plusieurs vidéos publiées dans les stories Instagram de Medi Sadoun. Sur l'une d'entre elles, on aperçoit très brièvement le ventre arrondi de sa voisine, moulé dans un débardeur gris. Une fois arrivé à destination, les comédiens et amis ont partagé un selfie. "Retour du Festival Fiction de La Rochelle avec ma sista @elodie_fontan #pasreveillé", a-t-il commenté.