Émilie Dequenne avec son mari, Julie Gayet pimpante au festival de La Rochelle

La 21e édition du Festival de la fiction de La Rochelle se déroule du 11 au 15 septembre 2019.

La première journée a été marquée par la projection du premier épisode de la minisérie de M6 Un homme ordinaire, en présence de ses deux héros, Arnaud Ducret et Émilie Dequenne. D'ordinaire habitué à la comédie, Arnaud Ducret s'est vu confier la lourde tâche d'endosser le rôle de Christophe de Salin, un père de famille introuvable après que les corps de sa femme et de leurs quatre enfants ont été retrouvés sous la terrasse de leur maison. Ce scénario n'est pas sans rappeler l'affaire de Ligonnès dont Un homme ordinaire est inspiré. Anna-Rose (Émilie Dequenne), une professionnelle du Net et de ses réseaux, cherche à comprendre. Happée par cet homme, et par cette horreur, elle va dangereusement basculer de la Toile à la réalité...

Tous les deux présents pour la projection du premier épisode de la minisérie, Émilie Dequenne et Arnaud Ducret se sont présentés devant les photographes avec leurs moitiés respectives. L'actrice belge de 38 ans était accompagnée de son mari Michel Ferracci, qu'elle a épousé en 2014, et l'acteur et humoriste de 40 ans était venu avec sa compagne Claire Francisci. Fier de ce nouveau projet, Arnaud Ducruet a publié une vidéo de la soirée sur sa page Instagram, qui a suscité de nombreux commentaires, dont un d'un certain Franck Dubosc. "Tu vas tout déchirer !", lui a-t-il lancé.