Anne-Elisabeth Blateau "très fragile" : Valérie Karsenti évoque ses "excès"

Ce mardi 10 septembre 2019, Valérie Karsenti était l'invitée de Philippe Vandel sur Europe 1. L'actrice de 51 ans, qui a l'honneur d'être la présidente du Festival de la fiction de La Rochelle, a notamment évoqué la série de M6 Scènes de ménages, dans laquelle elle incarne Liliane. Elle n'a bien entendu pas échappé à une question sur l'affaire qui a secoué les fans du programme en fin de semaine dernière.

Vendredi 6 septembre, nous apprenions qu'Anne-Élisabeth Blateau avait été placée en garde à vue après avoir eu un comportement violent envers des pompiers et des policiers. Remise en liberté dans la journée, elle sera prochainement convoquée au tribunal correctionnel de Paris pour "violences et outrages sur personnes chargées d'une mission de service public et violence à raison de l'orientation sexuelle". Dans cette affaire, celle qui incarne Emma peut compter sur le soutien de sa collègue.

Interrogée sur le sujet, Valérie Karsenti a confié : "Je lui ai envoyé un message très tendre. Mais je n'ai pas pu lui parler. Je pense qu'elle se repose et se remet de ça. Anne-Elisabeth est quelqu'un d'extrêmement sensible, fragile, et qui peut avoir ce genre d'excès qui se retournent contre elle. Contre les autres aussi, elle s'en est excusée, mais contre elle aussi."

Pour rappel, les pompiers seraient intervenus pour une suspicion de traumatisme crânien dans la nuit du 5 au 6 septembre. Et la partenaire de David Mora serait entrée dans une rage folle après que les professionnels ont estimé que ledit traumatisme était bénin. Selon la police, elle aurait essayé d'étrangler une femme pompier. Cette dernière souhaite porter plainte. "La BAC a dû intervenir pour calmer la comédienne, qui a traité en retour les effectifs de police de 'sales nazis'", ont ensuite précisé nos confrères du Parisien.

Lundi 9 septembre, Anne-Élisabeth Blateau a brisé le silence sur Instagram. "Dans la nuit du 5 au 6 septembre, dans un bar, sous l'effet d'une forte consommation d'alcool, j'ai eu un comportement inacceptable à l'encontre de plusieurs personnes, dont les pompiers venus pour m'aider. Je leur adresse à toutes mes plus plates et sincères excuses. J'ai honte de n'avoir été que l'ombre de moi-même, honte d'avoir eu une attitude exécrable. Je leur demande de me pardonner comme je vous demande pardon à vous tous qui me soutenez et me donnez l'énergie de remonter la pente. À bientôt", a écrit l'actrice de 43 ans.