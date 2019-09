Anne-Elisabeth Blateau (Scènes de ménages) poursuivie pour "violences"

L'information a choqué les fans de Scènes de ménages (M6) et pas seulement ! Vendredi 6 septembre 2019, Anne-Elisabeth Blateau a été placée en garde à vue après avoir eu un comportement violent envers des pompiers et des policiers. En cette fin de journée, Le Parisien révèle les faits qui lui sont reprochés.

L'actrice de 43 ans va être convoquée devant le tribunal correctionnel de Paris pour "violences et outrages sur personnes chargées d'une mission de service public et violence à raison de l'orientation sexuelle" a confié une source judiciaire au journal.

Celle qui incarne Emma dans la célèbre série humoristique diffusée sur M6 a perdu pied vers 4h30 du matin dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 septembre 2019 alors qu'elle se trouvait à son domicile parisien situé dans le célèbre quartier du Marais. Comme l'a révélé Closer, Anne-Elisabeth Blateau était vraisemblablement ivre au moment des faits.

Alors que des pompiers intervenaient chez elle pour une suspicion de traumatisme crânien, l'actrice est entrée dans un état de rage lorsque les professionnels ont estimé que ledit traumatisme était bénin. Selon la police, la partenaire de David Mora aurait essayé d'étrangler une femme pompier. Celle-ci a fait savoir qu'elle désirait porter plainte. "La BAC a dû intervenir pour calmer la comédienne qui a traité en retour les effectifs de police de 'sales nazis'", a ensuite expliqué la parution.

Interviewée il y a quelques mois par Purepeople, la comédienne avait révélé avoir fait de la prison au Qatar : "Ces révélations nous ont alors donné envie de savoir quel était leur pire souvenir de Noël et la comédienne a alors révélé : "Moi j'ai passé un Noël dans une prison au Qatar. Là-bas on se fait arrêter plus facilement qu'en France quand même. Il suffit de boire un petit peu de vodka ou quoi... du coup c'était Noël et j'étais en prison à Doha [capitale du Qatar, NDLR]."