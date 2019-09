Anne-Elisabeth Blateau poursuivie pour "violences" : elle brise le silence

Ce lundi 9 septembre 2019, Anne-Elisabeth Blateau s'est servie de son compte Instagram afin de s'exprimer pour la première fois sur les accusations dont elle fait l'objet. L'actrice de Scènes de ménages (M6) a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a présenté ses excuses.

"Dans la nuit du 5 au 6 septembre, dans un bar, sous l'effet d'une forte consommation d'alcool, j'ai eu un comportement inacceptable à l'encontre de plusieurs personnes, dont les pompiers venus pour m'aider. Je leur adresse à toutes mes plus plates et sincères excuses. J'ai honte de n'avoir été que l'ombre de moi-même, honte d'avoir eu une attitude exécrable. Je leur demande de me pardonner comme je vous demande pardon à vous tous qui me soutenez et me donnez l'énergie de remonter la pente. A bientôt", a écrit l'actrice de 43 ans.