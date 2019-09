Julie Gayet et François Hollande : Le couple vibre pour un grand rendez-vous

La 3e journée du Top 14 a été marquée par le derby opposant Brive à l'ASM Clermont, mais aussi par la présence de François Hollande et sa compagne Julie Gayet dans les tribunes du stade municipal Amédée-Domenech de Brive-la-Gaillarde. L'ancien président de la République de 65 ans et la comédienne de 47 ans ont assisté à la victoire des Brivistes (28-21), tout comme les 12 000 autres spectateurs.

Amatrice de ballon ovale, Julie Gayet n'a rien loupé de cette rencontre vibrant à chaque mêlée et à chaque coup de sifflet. Moins expressif, François Hollande a sans aucun doute savouré la victoire de Brive qui est un peu celle de la Corrèze, à laquelle l'ex-compagnon de Ségolène Royal et Valérie Trierweiler est tant attaché. François Hollande a été président du conseil général de la Corrèze durant cinq ans, de 2012 à 2017.

Ce n'est pas la première fois que le couple est repéré à un match de rugby. On se souvient notamment que François Hollande et Julie Gayet avaient assisté à France-Angleterre en mars 2018, lors du tournoi de six nations. La comédienne était apparue survoltée comme jamais dans les tribunes.

La rentrée 2019 de Julie Gayet est plutôt bien remplie. La comédienne est à l'affiche de la saga Soupçons en cours de diffusion sur France 3. Elle y incarne Victoire, une institutrice qui, à cause de problèmes de santé, vient s'installer avec son mari Samuel (Thomas Jouannet) et leurs deux enfants dans un petit village du Sud de la France. À la sortie du premier jour d'école, un séduisant quadragénaire interpelle Victoire. L'homme n'est autre que Florent Maléval (Bruno Debrandt), son premier amour. Ils sont tous les deux mariés, mais la flamme qu'ils croyaient tous deux éteinte se rallume avec une force qui les dépasse. Alors qu'ils prennent la décision de se séparer de leurs conjoints respectifs pour vivre ensemble, Marion, la femme de Florent, disparaît subitement...